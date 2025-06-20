"Укрпочта" под обстрелами: повреждены отделения в Одессе и передвижной офис Никопольщины

Российские войска снова атаковали инфраструктуру "Укрпочты" — повреждены отделения на Никопольщине и Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Игоря Смилянского.

Ракетные удары по "Укрпочте"

В результате очередной атаки было повреждено передвижное почтовое отделение Никопольщины и разрушено стационарное отделение "Укрпочты" в Одессе.

Все работники остались невредимыми.

Компания сообщает, что почтовые услуги будут продолжаться.

Вместо поврежденного автомобиля будет предоставлен новый, а разрушенное отделение в Одессе планируют восстановить — аналогично восстановлению объектов в других городах.

"Благодарю нашу команду за выдержку и несгибаемость", — подчеркнул Смилянский.

Напомним, в ночь на 17 июня Киев потерпел мощную ракетную атаку. В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.