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"Укрпочта" под обстрелами: повреждены отделения в Одессе и передвижной офис Никопольщины
Российские войска снова атаковали инфраструктуру "Укрпочты" — повреждены отделения на Никопольщине и Одессе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Игоря Смилянского.
Ракетные удары по "Укрпочте"
В результате очередной атаки было повреждено передвижное почтовое отделение Никопольщины и разрушено стационарное отделение "Укрпочты" в Одессе.
Все работники остались невредимыми.
Компания сообщает, что почтовые услуги будут продолжаться.
Вместо поврежденного автомобиля будет предоставлен новый, а разрушенное отделение в Одессе планируют восстановить — аналогично восстановлению объектов в других городах.
"Благодарю нашу команду за выдержку и несгибаемость", — подчеркнул Смилянский.
Напомним, в ночь на 17 июня Киев потерпел мощную ракетную атаку. В результате ударов "Укрпочта" потеряла два отделения в столице, также зафиксировано разрушение инфраструктуры и повреждение гражданских объектов.