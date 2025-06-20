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Категорія
Новини
Дата публікації

"Укрпошта" під обстрілами: пошкоджено відділення в Одесі та пересувний офіс на Нікопольщині

Укрпошта
Ракетні удари по "Укрпошті"

Російські війська знову атакували інфраструктуру “Укрпошти ”— пошкоджені відділення на Нікопольщині та Одесі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ігоря Смілянського.

Ракетні удари по "Укрпошті"

У результаті чергової атаки було пошкоджено пересувне поштове відділення на Нікопольщині та зруйновано стаціонарне відділення "Укрпошти" в Одесі.

Усі працівники залишилися неушкодженими.

Компанія повідомляє, що поштові послуги продовжуватимуть надаватися.

Замість пошкодженого автомобіля буде надано новий, а зруйноване відділення в Одесі планують відновити — аналогічно до відновлення об’єктів у інших містах.

"Дякую нашій команді за витримку та незламність", - наголосив Смілянський.

Фото 2 — "Укрпошта" під обстрілами: пошкоджено відділення в Одесі та пересувний офіс на Нікопольщині
Фото 3 — "Укрпошта" під обстрілами: пошкоджено відділення в Одесі та пересувний офіс на Нікопольщині

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Внаслідок ударів "Укрпошта" втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.

Автор:
Ольга Опенько