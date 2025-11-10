Укрытие, торговля и офисы: в Луцке стартовало строительство нового бизнес-пространства

В Луцке по улице Карпенко-Карого, 2-А продолжается строительство нового торгово-офисного пространства Rinari. Работы начались в октябре 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Город.Медиа.

Новый бизнес-центр в Луцке

По состоянию на 7 ноября продолжаются подготовительные работы и строительство фундамента. Здание будет иметь укрытие и четыре этажа: два из них займут коммерческие помещения, еще два - офисы и другие бизнес-помещения. Общая площадь комплекса составит 11 тысяч квадратных метров.

Проект предполагает свободное планирование помещений, что позволит арендаторам адаптировать пространство под свои потребности.

"Если кто-то захочет арендовать 850 квадратов, то это может быть как одно помещение, так и несколько меньших. Мы открыты к разным форматам бизнеса", - сообщили на предприятии.

Точное количество коммерческих и офисных помещений еще не определили. В здании есть пандусы, парковочные места и другие элементы доступности.

Завершить проект планируется до конца 2027 года.

Строительство торгово-офисного пространства Rinari. Фото. Город.Медиа

Напомним, в период полномасштабной войны девелоперы сменили фокус внимания из столицы на другие регионы для строительства коммерческих проектов.