Укриття, торгівля та офіси: у Луцьку стартувало будівництво нового бізнес-простору

У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого, 2-А триває будівництво нового торгово-офісного простору Rinari. Роботи розпочалися у жовтні 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Місто.Медіа.

Новий бізнес-центр у Луцьку

Станом на 7 листопада тривають підготовчі роботи та зведення фундаменту. Будівля матиме укриття та чотири поверхи: два з них займуть комерційні приміщення, а ще два - офіси та інші бізнес-приміщення. Загальна площа комплексу становитиме 11 тисяч квадратних метрів.

Проєкт передбачає вільне планування приміщень, що дозволить орендарям адаптувати простір під власні потреби.

"Якщо хтось захоче орендувати 850 квадратів, то це може бути як одне приміщення, так і декілька менших. Ми відкриті до різних форматів бізнесу", - повідомили на підприємстві.

Точну кількість комерційних і офісних приміщень ще не визначили. У будівлі передбачено пандуси, паркувальні місця та інші елементи доступності.

Завершити проєкт планують до кінця 2027 року.

Будівництво торгово-офісного простору Rinari. Фото. Місто.Медіа

Нагадаємо, в період повномасштабної війни девелопери змінили фокус уваги зі столиці на інші регіони для будівництва комерційних проєктів.