"Укрзализныця" готова объединить усилия с Польшей и ЕС для укрепления безопасности

"Укрзализныця" заявила о готовности теснее сотрудничать с польскими и другими европейскими железнодорожными администрациями для противодействия враждебным диверсиям и усилению безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Сотрудничество для противодействия диверсиям

"Укрзализныця" включается в работу совместной украинско-польской группы по безопасности и противодействию диверсиям на железнодорожной инфраструктуре", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании отмечают, что за время полномасштабной войны "Укрзализныця" накопила значительный практический опыт в защите критической инфраструктуры, реагировании на атаки и скорейшем восстановлении после обстрелов. Эти проверенные инструменты и протоколы неоднократно демонстрировали свою эффективность.

В УЗ подчеркивают, что украинские железнодорожники проактивно предложили наладить открытый обмен опытом с польскими коллегами и другими европейскими железнодорожными администрациями. Это позволит партнерам лучше подготовиться и настроить процедуры контроля для противодействия диверсиям на железной дороге, подобным недавним инцидентам в Польше.

Помимо сотрудничества с польскими коллегами, "Укрзализныця" обратилась в Сообщество европейских железных дорог и инфраструктурных компаний (CER) с инициативой обмена украинским опытом и усиления сотрудничества в сфере безопасности.

"Только совместные действия цивилизованного мира способны надежно защитить людей и не допустить попыток России сорвать работу железнодорожного транспорта", - подчеркивают в пресс-службе.

Справочно

CER – Сообщество европейских железных дорог и инфраструктурных компаний, объединяющее 75 операторов из стран ЕС, Северной Македонии, Турции, государств Западных Балкан, а также Норвегии и Швейцарии.

Об инциденте

В Польше обнаружили поврежденным один из железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава, сообщает PAP.

По информации полиции, нарушение в работе железнодорожной инфраструктуры утром 16 ноября заметил машинист поезда. Это произошло в районе села Жичин Гарволинского уезда. В этот момент в поезде находились два пассажира и несколько членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительный осмотр подтвердил повреждение рельсов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозрение о диверсии на железнодорожном пути маршрута Варшава-Люблин подтвердилось.