"Укрзалізниця" готова об’єднати зусилля з Польщею та ЄС для зміцнення безпеки

“Укрзалізниця” заявила про готовність тісніше співпрацювати з польськими та іншими європейськими залізничними адміністраціями для протидії ворожим диверсіям та посилення безпеки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Співпраця для протидії диверсіям

"Укрзалізниця" включається в роботу спільної українсько-польської групи з питань безпеки та протидії диверсіям на залізничній інфраструктурі", - наголосили в пресслужбі.

В компанії зазначають, що за час повномасштабної війни "Укрзалізниця" накопичила значний практичний досвід у захисті критичної інфраструктури, реагуванні на атаки та швидкому відновленні після обстрілів. Ці перевірені інструменти та протоколи багаторазово демонстрували свою ефективність.

В УЗ підкреслюють, що українські залізничники проактивно запропонували налагодити відкритий обмін досвідом із польськими колегами та іншими європейськими залізничними адміністраціями. Це дозволить партнерам краще підготуватися та налаштувати процедури контролю для протидії диверсіям на залізниці, подібним до недавніх інцидентів у Польщі.

Окрім співпраці з польськими колегами, "Укрзалізниця" звернулася до Співтовариства європейських залізниць та інфраструктурних компаній (CER) з ініціативою обміну українським досвідом та посилення співпраці у сфері безпеки.

"Лише спільні дії цивілізованого світу здатні надійно захистити людей і не допустити спроб росії зірвати роботу залізничного транспорту", - наголошують в пресслужбі.

Довідково

CER - Співтовариство європейських залізниць та інфраструктурних компаній, яке об’єднує 75 операторів з країн ЄС, Північної Македонії, Туреччини, держав Західних Балкан, а також Норвегії та Швейцарії.

Про інцидент

У Польщі виявили пошкодженою одну із залізничних колій на лінії Демблін — Варшава, повідомляє PAP.

За інформацією поліції, порушення у роботі залізничної інфраструктури вранці 16 листопада помітив машиніст поїзда. Це сталося у районі села Жичин Ґарволінського повіту. У цей момент у потязі перебували двоє пасажирів та кілька членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Попередній огляд підтвердив пошкодження рейок.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозра про диверсію на залізничній колії маршруту Варшава-Люблін підтвердилася.