"Укрзализныця" изменила графики: как курсируют поезда 24 февраля

"Укрзализныця" продолжает работу в усиленном режиме из-за ситуации безопасности. На ряде направлений изменены маршруты, внедрены автобусные трансферы и адаптированные графики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Запорожье и Днепр

Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование поездов до и со станции Днепр-Главный для следующих рейсов:

№86/85 и №128/127 сообщением Львов - Запорожье - Львов;

№6 Ясиня - Запорожье;

№40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино.

В настоящее время пассажирское сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно с помощью автобусных трансферов.

Харьковщина и Донетчина

На краматорском направлении (от Лозовой) пассажиры следуют автобусами. Железнодорожники уверяют: поезд №101/102 Барвенково-Херсон гарантированно дождется прибытия трансфера из Краматорска.

В то же время, региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать четко по расписанию.

Сумщина, Черниговщина и Херсонщина

На севере страны региональные поезда временно курсируют только в/из Конотоп. На нежинском направлении пригородное сообщение переведено на адаптированные графики.

В Херсонской области движение организуется с учетом текущей ситуации безопасности под наблюдением мониторинговых групп.

"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации безопасности. Внимательно следите за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, 22 февраля армия РФ снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.