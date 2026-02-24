Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" изменила графики: как курсируют поезда 24 февраля

укрзализныця
"Укрзализныця" изменила движение поездов / Министерство развития общин и территорий Украины

"Укрзализныця" продолжает работу в усиленном режиме из-за ситуации безопасности. На ряде направлений изменены маршруты, внедрены автобусные трансферы и адаптированные графики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Запорожье и Днепр

Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование поездов до и со станции Днепр-Главный для следующих рейсов:

  • №86/85 и №128/127 сообщением Львов - Запорожье - Львов;
  • №6 Ясиня - Запорожье;
  • №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино.

В настоящее время пассажирское сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно с помощью автобусных трансферов.

Харьковщина и Донетчина

На краматорском направлении (от Лозовой) пассажиры следуют автобусами. Железнодорожники уверяют: поезд №101/102 Барвенково-Херсон гарантированно дождется прибытия трансфера из Краматорска.

В то же время, региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать четко по расписанию.

Сумщина, Черниговщина и Херсонщина

На севере страны региональные поезда временно курсируют только в/из Конотоп. На нежинском направлении пригородное сообщение переведено на адаптированные графики.

В Херсонской области движение организуется с учетом текущей ситуации безопасности под наблюдением мониторинговых групп.

"Наши мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме, движение поездов организуем с учетом ситуации безопасности. Внимательно следите за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, 22 февраля армия РФ снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.

Автор:
Татьяна Бессараб