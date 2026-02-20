"Укрзализныця" увеличивает частоту рейсов на маршруте Одесса — Днепр

Чтобы поддержать транспортное сообщение Одесщины в период непогоды и блекаутов в регионе, "Укрзализныця" вводит ежедневное курсирование поезда №54/53 сообщением Одесса — Днепр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, из Днепра - с 23 февраля.

Поезд будет следовать через станции Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на ежедневные рейсы уже доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов. Минимальная стоимость - 199 гривен.

Отметим, что на 20 февраля движение пассажирских поездов в Украине осуществляется с учетом ситуации безопасности. В отдельных направлениях в Сумской области, Харьковской области, Донецкой области и Запорожской области введены временные изменения, в частности с привлечением автобусных перевозчиков.