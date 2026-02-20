Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" увеличивает частоту рейсов на маршруте Одесса — Днепр

Укрзализныця
Укрзализныця ввела ежедневное сообщение Одесса — Днепр / Укрзалізниця

Чтобы поддержать транспортное сообщение Одесщины в период непогоды и блекаутов в регионе, "Укрзализныця" вводит ежедневное курсирование поезда №54/53 сообщением Одесса — Днепр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, из Днепра - с 23 февраля.

Поезд будет следовать через станции Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на ежедневные рейсы уже доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов. Минимальная стоимость - 199 гривен.

Отметим, что на 20 февраля движение пассажирских поездов в Украине осуществляется с учетом ситуации безопасности. В отдельных направлениях в Сумской области, Харьковской области, Донецкой области и Запорожской области введены временные изменения, в частности с привлечением автобусных перевозчиков.

Автор:
Татьяна Гойденко