"Укрзалізниця" збільшує частоту рейсів на маршруті Одеса — Дніпро

Укрзалізниця запровадила щоденне сполучення Одеса — Дніпро / Укрзалізниця

Щоб підтримати транспортне сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, “Укрзалізниця” запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса — Дніпро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням УЗ.

З Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра — з 23 лютого.

Поїзд слідуватиме через станції Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам'янка, Олександрія та Кам'янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на щоденні рейси вже доступні в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів. Мінімальна вартість — 199 гривень.

Зауважимо, станом на 20 лютого рух пасажирських поїздів в Україні здійснюється з урахуванням безпекової ситуації. На окремих напрямках у Сумській області, Харківській області, Донецькій області та Запорізькій області запроваджено тимчасові зміни, зокрема із залученням автобусних перевізників.

Автор:
Тетяна Гойденко