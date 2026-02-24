"Укрзалізниця" змінила графіки: як курсують поїзди 24 лютого

“Укрзалізниця” продовжує роботу в посиленому режимі через безпекову ситуацію. На низці напрямків змінено маршрути, запроваджено автобусні трансфери та адаптовані графіки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Запоріжжя та Дніпро

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування поїздів до та зі станції Дніпро-Головний для таких рейсів:

№86/85 та №128/127 сполученням Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Наразі пасажирське сполучення між Дніпром і Запоріжжям забезпечується переважно за допомогою автобусних трансферів.

Харківщина та Донеччина

На краматорському напрямку (від Лозової) пасажири наразі прямують автобусами. Залізничники запевняють: поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається прибуття трансферу з Краматорська.

Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують курсувати чітко за розкладом.

Сумщина, Чернігівщина та Херсонщина

На півночі країни регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення переведено на адаптовані графіки.

На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.

"Наші моніторингові групи продовжують працювати у посиленому режимі, рух поїздів організовуємо з урахуванням безпекової ситуації. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", – наголосили в УЗ.

Нагадаємо, 22 лютого армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.