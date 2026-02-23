Запланована подія 2

"Укрзализныця" изменила маршруты из-за угрозы обстрелов: актуальная ситуация на 23 февраля

В связи с ситуацией с безопасностью 23 февраля "Укрзализныця" вводит временные изменения в графике и маршрутах курсирования поездов. На ряде направлений железнодорожное сообщение заменено автобусными перевозками.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Херсонщина и Николаевщина

Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме обеспечения безопасности пассажиров. Теперь прямое железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном ограничено — перевозки на этом участке осуществляются автобусами.

В случае объявления длительной воздушной тревоги в Николаеве пассажирам настоятельно рекомендуют находиться в укрытиях и ждать дальнейших объявлений.

Сумщина и Черниговщина

Изменения коснулись и северного направления. Региональные поезда временно курсируют только до или из Конотопа.

Кроме того, на нежинском направлении внедрены адаптированные графики для пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина

В краматорском направлении движение поездов ограничено на станцию Лозовая. От Лозовой пассажиров доставляют к местам назначения автобусами.

В то же время региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по привычному расписанию без изменений.

Запорожье и Днепр

На участке между Днепром и Запорожьем движение поездов временно переформатировано. Перевозка пассажиров организована преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Железнодорожники просят пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад прямо на местах.

Напомним, 22 февраля армия РФ снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.

Автор:
Татьяна Бессараб