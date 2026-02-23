- Категория
"Укрзализныця" изменила маршруты из-за угрозы обстрелов: актуальная ситуация на 23 февраля
В связи с ситуацией с безопасностью 23 февраля "Укрзализныця" вводит временные изменения в графике и маршрутах курсирования поездов. На ряде направлений железнодорожное сообщение заменено автобусными перевозками.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Херсонщина и Николаевщина
Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме обеспечения безопасности пассажиров. Теперь прямое железнодорожное сообщение между Николаевом и Херсоном ограничено — перевозки на этом участке осуществляются автобусами.
В случае объявления длительной воздушной тревоги в Николаеве пассажирам настоятельно рекомендуют находиться в укрытиях и ждать дальнейших объявлений.
Сумщина и Черниговщина
Изменения коснулись и северного направления. Региональные поезда временно курсируют только до или из Конотопа.
Кроме того, на нежинском направлении внедрены адаптированные графики для пригородного сообщения.
Харьковщина и Донетчина
В краматорском направлении движение поездов ограничено на станцию Лозовая. От Лозовой пассажиров доставляют к местам назначения автобусами.
В то же время региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по привычному расписанию без изменений.
Запорожье и Днепр
На участке между Днепром и Запорожьем движение поездов временно переформатировано. Перевозка пассажиров организована преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Железнодорожники просят пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад прямо на местах.
Напомним, 22 февраля армия РФ снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.