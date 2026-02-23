Запланована подія 2

"Укрзалізниця" змінила маршрути через загрозу обстрілів: актуальна ситуація на 23 лютого

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" змінила маршрути на 23 лютого / Укрзалізниця

У зв’язку з безпековою ситуацією 23 лютого “Укрзалізниця” вводить тимчасові зміни у графіку та маршрутах курсування поїздів. На низці напрямків залізничне сполучення замінено автобусними перевезеннями.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Херсонщина та Миколаївщина

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі для забезпечення безпеки пасажирів. Наразі пряме залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном обмежене — перевезення на цій ділянці здійснюються автобусами.

У разі оголошення тривалої повітряної тривоги в Миколаєві пасажирам наполегливо рекомендують перебувати в укриттях і чекати на подальші оголошення.

Сумщина та Чернігівщина

Зміни торкнулися і північного напрямку. Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до або з Конотопа.

Окрім цього, на ніжинському напрямку впроваджено адаптовані графіки для приміського сполучення. 

Харківщина та Донеччина

У краматорському напрямку рух поїздів обмежено до станції Лозова. Від Лозової пасажирів доставляють до місць призначення автобусами.

Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку наразі продовжують курсувати за звичним розкладом без змін.

Запоріжжя та Дніпро

На ділянці між Дніпром та Запоріжжям рух поїздів тимчасово переформатовано. Перевезення пасажирів організовано переважно із залученням автобусних перевізників.

Залізничники просять пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад безпосередньо на місцях.

Нагадаємо, 22 лютого армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Автор:
Тетяна Бесараб