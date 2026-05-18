"Укрзализныця" меняет маршруты поездов после ночной атаки

"Укрзализныця" корректирует маршруты и графики движения ряда поездов после массированного ночного обстрела Днепропетровской области. Решение было принято из соображений безопасности из-за непосредственной угрозы враждебных беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Отмечается, что мониторинговые группы временно задержали отправку отдельных рейсов. При этом пассажиры и подвижной состав не получили повреждений.

В частности, поезд №79/80 Днепр-Львов отправлением 17 мая будет курсировать только в Киев. Пассажиров, следующих во Львов, пересадят в столице на дополнительный поезд №291 Киев - Львов.

Изменения также затронули рейс №83/84 Днепр — Ужгород. Поезд проследует только во Львов, после чего пассажиров в Ужгород доставит отдельный состав.

Кроме того, ожидаются задержки других рейсов. Поезд №86/85 Запорожье – Львов прибудет к конечной станции с опозданием, что повлияет и на график отправления поезда Львов – Лозовая. Также с задержкой отправится обратный рейс поезда Днепр – Львов.

В "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров рейсов с наибольшими задержками организуют перекусы в пути при поддержке партнеров.

Компания призвала пассажиров следить за сообщениями в приложении, объявлениями на вокзалах и официальными обновлениями движения поездов.

Добавим, 18 мая в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения. Из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов.