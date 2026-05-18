Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

18 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду знеструмлені 40 населених пунктів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

В Міненерго повідомили, що під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада на Донеччині зазнала атаки ворожого дрона. Інцидент стався під час руху службового автомобіля до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт. Внаслідок атаки двоє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Також через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині.Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 18 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську енергосистему.

Україна може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку, розповіла Delo.ua міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

Буславець зауважила, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього.