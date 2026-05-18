"Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів після нічної атаки

"Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" коригує маршрути та графіки руху низки поїздів після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області. Рішення ухвалили з міркувань безпеки через безпосередню загрозу ворожих безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що моніторингові групи тимчасово затримали відправлення окремих рейсів. При цьому пасажири та рухомий склад не зазнали ушкоджень.

Зокрема, поїзд №79/80 Дніпро — Львів відправленням 17 травня курсуватиме лише до Києва. Пасажирів, які прямують до Львова, пересадять у столиці на додатковий поїзд №291 Київ — Львів.

Зміни також торкнулися рейсу №83/84 Дніпро — Ужгород. Потяг прослідує лише до Львова, після чого пасажирів до Ужгорода доставить окремий склад.

Окрім цього, очікуються затримки інших рейсів. Поїзд №86/85 Запоріжжя — Львів прибуде до кінцевої станції із запізненням, що вплине й на графік відправлення поїзда Львів — Лозова. Також із затримкою вирушить зворотний рейс поїзда Дніпро — Львів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що для пасажирів рейсів із найбільшими затримками організують перекуси в дорозі за підтримки партнерів.

Компанія закликала пасажирів стежити за повідомленнями в застосунку, оголошеннями на вокзалах та офіційними оновленнями щодо руху поїздів.

Додамо, 18 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду знеструмлені 40 населених пунктів.

Автор:
Тетяна Гойденко