Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,21

EUR

48,80

48,65

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" предупредила о техническом сбое: невозможно купить билеты на поезда онлайн

Укрзализныця офис
Фото: ukraina24

Из-за технического сбоя у интернет-провайдера временно недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци", в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в ближайшее время работа сервисов будет возобновлена.

В настоящее время билеты на поезда доступны в кассах "Укрзализныци".

ОБНОВЛЕНО:

В 14:00 УЗ сообщила, что работа онлайн сервисов компании возобновлена.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

Тогда вокзалы и кассы работали в усиленном режиме по всей стране.

И только 27 марта "Укрзализныця"   возобновила онлайн-продажу билетов в приложении   после масштабной кибератаки на IT-системе компании.

Автор:
Светлана Манько