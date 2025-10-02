- Тип
"Укрзализныця" предупредила о техническом сбое: невозможно купить билеты на поезда онлайн
Из-за технического сбоя у интернет-провайдера временно недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци", в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что в ближайшее время работа сервисов будет возобновлена.
В настоящее время билеты на поезда доступны в кассах "Укрзализныци".
ОБНОВЛЕНО:
В 14:00 УЗ сообщила, что работа онлайн сервисов компании возобновлена.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .
Тогда вокзалы и кассы работали в усиленном режиме по всей стране.
И только 27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системе компании.