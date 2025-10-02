"Укрзализныця" предупредила о техническом сбое: невозможно купить билеты на поезда онлайн

Из-за технического сбоя у интернет-провайдера временно недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци", в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в ближайшее время работа сервисов будет возобновлена.

В настоящее время билеты на поезда доступны в кассах "Укрзализныци".

ОБНОВЛЕНО:

В 14:00 УЗ сообщила, что работа онлайн сервисов компании возобновлена.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

Тогда вокзалы и кассы работали в усиленном режиме по всей стране.

И только 27 марта "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении после масштабной кибератаки на IT-системе компании.