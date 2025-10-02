Запланована подія 2

"Укрзалізниця" попередила про технічній збій: неможливо придбати квитки на поїзди онлайн

Укрзалізниця офіс
Фото: ukraina24

Через технічний збій у інтернет-провайдера тимчасово недоступні онлайн-сервіси “Укрзалізниці”, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ. 

Зазначається, що найближчим часом роботу сервісів буде відновлено.

Наразі квитки на поїзди доступні у касах "Укрзалізниці".

ОНОВЛЕНО:

О 14:00 УЗ повідомила, що роботу онлайн сервісів компанії відновлено.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки

Тоді вокзали та каси працювали у посиленому режимі по всій країні.

І лише 27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.

Автор:
Світлана Манько