"Укрзализныця" продает отработанные моторные масла

АО "Укрзализныця" возобновляет реализацию отработанных моторных масел через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Речь идет о смазочных маслах от использования локомотивов и другого транспорта компании.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщила прессслужба Прозорро.Продажи.

Там отметили, что ранее "Укрзализныця" приостановила продажу отработанных смазочных масел, но сейчас возвращается к этой практике как к наиболее эффективной.

Компания не имеет собственных мощностей для переработки таких материалов, поэтому их продажа позволяет:

правильно утилизировать ресурс,

получить дополнительные средства,

поддержать развитие рынка вторичного сырья.

Что известно об аукционах

В Прозорро.Продаже подчеркнули, что реализация смазочных масел через открытые торги позволяет привлечь больше участников и обеспечить рыночную цену активов.

Сейчас запланировано пять аукционов по продажам отработанных смазочных масел на 7 апреля 2026 года . Торги пройдут по английскому типу на повышение цены.

Покупателями могут стать предприятия, занимающиеся переработкой, утилизацией или повторным использованием отработанных смазочных масел.

