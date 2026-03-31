"Укрзализныця" продает отработанные моторные масла

"Укрзализныця" возобновляет продажу отработанных моторных масел через открытые торги / Prozorro.Продажи

АО "Укрзализныця" возобновляет реализацию отработанных моторных масел через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Речь идет о смазочных маслах от использования локомотивов и другого транспорта компании.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщила прессслужба Прозорро.Продажи.

Там отметили, что ранее "Укрзализныця" приостановила продажу отработанных смазочных масел, но сейчас возвращается к этой практике как к наиболее эффективной.

Компания не имеет собственных мощностей для переработки таких материалов, поэтому их продажа позволяет:

  • правильно утилизировать ресурс,
  • получить дополнительные средства,
  • поддержать развитие рынка вторичного сырья.

Что известно об аукционах

В Прозорро.Продаже подчеркнули, что реализация смазочных масел через открытые торги позволяет привлечь больше участников и обеспечить рыночную цену активов.

Сейчас запланировано пять аукционов по продажам   отработанных смазочных масел   на 7 апреля 2026 года . Торги пройдут по английскому типу на повышение цены.

Покупателями могут стать предприятия, занимающиеся переработкой, утилизацией или повторным использованием отработанных смазочных масел.

Напомним, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" объявил тендер в системе Prozorro на приобретение 50 рефрижераторных контейнеров.

Светлана Манько