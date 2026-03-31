"Укрзализныця" продает отработанные моторные масла
АО "Укрзализныця" возобновляет реализацию отработанных моторных масел через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Речь идет о смазочных маслах от использования локомотивов и другого транспорта компании.
Как пишет Delo.ua, об этомсообщила прессслужба Прозорро.Продажи.
Там отметили, что ранее "Укрзализныця" приостановила продажу отработанных смазочных масел, но сейчас возвращается к этой практике как к наиболее эффективной.
Компания не имеет собственных мощностей для переработки таких материалов, поэтому их продажа позволяет:
- правильно утилизировать ресурс,
- получить дополнительные средства,
- поддержать развитие рынка вторичного сырья.
Что известно об аукционах
В Прозорро.Продаже подчеркнули, что реализация смазочных масел через открытые торги позволяет привлечь больше участников и обеспечить рыночную цену активов.
Сейчас запланировано пять аукционов по продажам отработанных смазочных масел на 7 апреля 2026 года . Торги пройдут по английскому типу на повышение цены.
Покупателями могут стать предприятия, занимающиеся переработкой, утилизацией или повторным использованием отработанных смазочных масел.
