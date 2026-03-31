"Укрзалізниця" продає відпрацьовані моторні мастила

АТ “Укрзалізниця” відновлює реалізацію відпрацьованих моторних мастил через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Йдеться про мастила від використання локомотивів та іншого транспорту компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.

Там зауважили, що раніше "Укрзалізниця" призупинила продаж відпрацьованих мастил, але наразі повертається до цієї практики як до найбільш ефективної.

Компанія не має власних потужностей для переробки таких матеріалів, тож їх продаж дозволяє:

правильно утилізувати ресурс,

отримати додаткові кошти,

підтримати розвиток ринку вторинної сировини.

Що відомо про аукціони

У Прозорро.Продажі підкреслили, що реалізація мастил через відкриті торги дозволяє залучити більше учасників та забезпечити ринкову ціну активів.

Наразі заплановано п'ять аукціонів з продажу відпрацьованих мастил на 7 квітня 2026 року. Торги відбудуться за англійським типом на підвищення ціни.

Покупцями можуть стати підприємства, які займаються переробкою, утилізацією або повторним використанням відпрацьованих мастил.

