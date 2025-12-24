Запланована подія 2

Новости
"Укрзализныця" проинформировала об изменении движения ряда поездов из-за удара дрона по локомотиву

Укрзализныця
"Укрзализныця" изменяет движение ряда поездов из-за удара дрона по локомотиву / Укрзалізниця

Пассажирские поезда 24 декабря еще не курсируют через Коростень Житомирской области, а следуют временными обходными маршрутами. До сих пор продолжаются работы на месте, где с рельсов сошел грузовой поезд в результате впечатления локомотива вражеским дроном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Там отмечают, что удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. В УЗ обещают сделать все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника.

Какие поезда будут курсировать по альтернативным маршрутам

В "Укрзализныце" сообщают, что альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать поезда:

  • № 749/750 Киев - Ужгород,
  • № 707 Киев - Ивано-Франковск,
  • № 743/744 Дарница — Львов,
  • № 67/19 Киев - Варшава,
  • № 29 Киев - Ужгород,
  • № 51 Киев - Перемышль,
  • № 7 Киев - Черновцы,
  • № 43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,
  • № 15/17/16/18 Харьков — Ужгород,
  • № 97 Киев - Ковель,
  • № 91 Киев — Львов,
  • № 63/64 Харьков - Перемышль,
  • № 291/292 Киев — Львов,
  • № 9/10 Киев - Будапешт,
  • № 2/124 Ворохта - Харьков.

В УЗ отмечают, что все неудобства временные, а железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме.

Напомним, 22 декабря в Житомирской области возле города Коростень с рельсов сошел грузовой поезд после удара российского дрона по локомативу. В результате аварии травмировались машинист и его помощник.

Автор:
Светлана Манько