"Укрзализныця" проинформировала об изменении движения ряда поездов из-за удара дрона по локомотиву

Пассажирские поезда 24 декабря еще не курсируют через Коростень Житомирской области, а следуют временными обходными маршрутами. До сих пор продолжаются работы на месте, где с рельсов сошел грузовой поезд в результате впечатления локомотива вражеским дроном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Там отмечают, что удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. В УЗ обещают сделать все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника.

Какие поезда будут курсировать по альтернативным маршрутам

В "Укрзализныце" сообщают, что альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать поезда:

№ 749/750 Киев - Ужгород,

№ 707 Киев - Ивано-Франковск,

№ 743/744 Дарница — Львов,

№ 67/19 Киев - Варшава,

№ 29 Киев - Ужгород,

№ 51 Киев - Перемышль,

№ 7 Киев - Черновцы,

№ 43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,

№ 15/17/16/18 Харьков — Ужгород,

№ 97 Киев - Ковель,

№ 91 Киев — Львов,

№ 63/64 Харьков - Перемышль,

№ 291/292 Киев — Львов,

№ 9/10 Киев - Будапешт,

№ 2/124 Ворохта - Харьков.

В УЗ отмечают, что все неудобства временные, а железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме.

Напомним, 22 декабря в Житомирской области возле города Коростень с рельсов сошел грузовой поезд после удара российского дрона по локомативу. В результате аварии травмировались машинист и его помощник.