"Укрзалізниця" проінформувала про зміну руху низки поїздів через удар дрона по локомотиву
Пасажирські поїзди 24 грудня ще не курсують через Коростень Житомирської області, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Досі тривають роботи на місці, де з рейок зійшов вантажний поїзд у результаті враження локомотива ворожим дроном.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Там зауважують, що подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. В УЗ обіцяють зробити все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора.
Які поїзди курсуватимуть альтернативними маршрутами
В "Укрзалізниці" повідомляють, що альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:
- № 749/750 Київ — Ужгород,
- № 707 Київ — Івано-Франківськ,
- № 743/744 Дарниця — Львів,
- № 67/19 Київ — Варшава,
- № 29 Київ — Ужгород,
- № 51 Київ — Перемишль,
- № 7 Київ — Чернівці,
- № 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ,
- № 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород,
- № 97 Київ — Ковель,
- № 91 Київ — Львів,
- № 63/64 Харків — Перемишль,
- № 291/292 Київ — Львів,
- № 9/10 Київ — Будапешт,
- № 2/124 Ворохта — Харків.
В УЗ наголошують, що всі незручності — тимчасові, а залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі.
Нагадаємо, 22 грудня у Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд після удару російського дрона по локомативу. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник.