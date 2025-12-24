"Укрзалізниця" проінформувала про зміну руху низки поїздів через удар дрона по локомотиву

Пасажирські поїзди 24 грудня ще не курсують через Коростень Житомирської області, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Досі тривають роботи на місці, де з рейок зійшов вантажний поїзд у результаті враження локомотива ворожим дроном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Там зауважують, що подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. В УЗ обіцяють зробити все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора.

Які поїзди курсуватимуть альтернативними маршрутами

В "Укрзалізниці" повідомляють, що альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

№ 749/750 Київ — Ужгород,

№ 707 Київ — Івано-Франківськ,

№ 743/744 Дарниця — Львів,

№ 67/19 Київ — Варшава,

№ 29 Київ — Ужгород,

№ 51 Київ — Перемишль,

№ 7 Київ — Чернівці,

№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ,

№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород,

№ 97 Київ — Ковель,

№ 91 Київ — Львів,

№ 63/64 Харків — Перемишль,

№ 291/292 Київ — Львів,

№ 9/10 Київ — Будапешт,

№ 2/124 Ворохта — Харків.

В УЗ наголошують, що всі незручності — тимчасові, а залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі.

Нагадаємо, 22 грудня у Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд після удару російського дрона по локомативу. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник.