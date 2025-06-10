"Укрзализныця сэкономила на закупках кабельной продукции до 16%: в тендерах приняли участие отечественные производители

"Укрзализныця" успешно провела закупку кабельно-проводниковой продукции для обеспечения своих нужд. Благодаря упрощенным условиям тендеров и исключению квазимонаполии одного посредника компания получить существенное снижение стоимости на определенные товары — экономия по отдельным позициям составила до 16% к гривневой цене предыдущих закупок в 2023 году.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

В настоящее время к участию в закупках были привлечены ряд новых поставщиков — отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции, многие из которых стали победителями тендеров.

Что приобрела "Укрзализныця"?

В частности, достигнута экономия при закупке:

контактного провода НлФ-100 — понижение цены на 12,5%, победил прямой производитель;

— понижение цены на 12,5%, победил прямой производитель; кабеля БПВЛ – снижение цен от 8 до 16% в зависимости от сечения, победил прямой производитель;

несущего троса М-14 и М-12,6 — несмотря на то, что победил посредник, в результате конкуренции на торгах цена уменьшилась на 6% по отношению к цене закупки в 2023 году;

проволоки Бр-4 – снижение цены на 11%.

По заключенным договорам уже начались поставки продукции, необходимой для проведения восстановительных работ и строительства новых участков железной дороги.

Напомним, благодаря обновленным условиям закупки и высокой конкуренции, " Укрзализныця " приобрела более 240 тысяч комплектов европейских упругих дюбельных скреплений для