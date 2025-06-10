"Укрзалізниця зекономила на закупівлях кабельної продукції до 16%: у тендерах взяли участь вітчизняні виробники

"Укрзалізниця" успішно провела закупівлю кабельно-провідникової продукції для забезпечення своїх потреб. Завдяки спрощеним умовам тендерів та виключенню квазімонополії одного посередника компанія отримати суттєве зниження вартості на певні товари — економія за окремими позиціями склала до 16% до гривневої ціни попередніх закупівель у 2023 році.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Наразі до участі у закупівлях було залучено низку нових постачальників — вітчизняних виробників кабельно-провідникової продукції, багато з яких стали переможцями тендерів.

Що придбала "Укрзалізниця"?

Зокрема, досягнуто економії при закупівлі:

контактного проводу НлФ-100 — зниження ціни на 12,5%, переміг прямий виробник;

— зниження ціни на 12,5%, переміг прямий виробник; кабелю БПВЛ — зниження цін від 8 до 16% в залежності від перерізу, переміг прямий виробник;

несучого тросу М-14 та М-12,6 — незважаючи на те, що переміг посередник, внаслідок конкуренції на торгах ціна зменшилася на 6% по відношенню до ціни закупівлі у 2023 році;

дроту Бр-4 - зниження ціни на 11%.

За укладеними договорами вже почалися поставки продукції, яка потрібна для проведення відновлювальних робіт та будівництва нових дільниць залізниці.

Нагадаємо, завдяки оновленим умовам закупівлі та високій конкуренції, "Укрзалізниця" придбала понад 240 тисяч комплектів європейських пружних дюбельних скріплень для