Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов: что известно

Укрзализныца
Как узнать о задержках поездов УЗ 12 января 2026 года / Укрзалізниця

По состоянию на 12 января 2026 ряд поездов "Укрзализныци" отклоняется от графика движения.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Опоздание поездов "Укрзализныци"

Среднее время опоздания составляет около 2 часов.

Для оперативного получения информации об изменениях движения пассажирам доступны сайт uz-vezemo, онлайн-табло, приложение "Укрзализныци", телеграмм-каналы и пуш-уведомления.

На время задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах бесплатный для пассажиров с билетами. Рекомендуется заходить, греться и пить чай, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько