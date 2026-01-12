"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов: что известно

По состоянию на 12 января 2026 ряд поездов "Укрзализныци" отклоняется от графика движения.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Опоздание поездов "Укрзализныци"

Среднее время опоздания составляет около 2 часов.

Для оперативного получения информации об изменениях движения пассажирам доступны сайт uz-vezemo, онлайн-табло, приложение "Укрзализныци", телеграмм-каналы и пуш-уведомления.

На время задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах бесплатный для пассажиров с билетами. Рекомендуется заходить, греться и пить чай, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.