"Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів: що відомо

Станом на 12 січня 2026 року низка поїздів “Укрзалізниці” відхиляється від графіка руху.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Запізнення поїздів "Укрзалізниці"

Середній час запізнення становить близько 2 годин.

Для оперативного отримання інформації про зміни руху пасажирам доступні сайт uz-vezemo, онлайн-табло, застосунок "Укрзалізниці", телеграм-канали та пуш-сповіщення.

На час затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах безкоштовний для пасажирів із квитками. Рекомендується заходити, грітися та пити чай, наголошують в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.