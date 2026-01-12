Запланована подія 2

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів: що відомо

Як дізнатися про затримки поїздів УЗ 12 січня 2026 року / Укрзалізниця

Станом на 12 січня 2026 року низка поїздів “Укрзалізниці” відхиляється від графіка руху.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Запізнення поїздів "Укрзалізниці"

 Середній час запізнення становить близько 2 годин.

Для оперативного отримання інформації про зміни руху пасажирам доступні сайт uz-vezemo, онлайн-табло, застосунок "Укрзалізниці", телеграм-канали та пуш-сповіщення.

На час затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах безкоштовний для пасажирів із квитками. Рекомендується заходити, грітися та пити чай, наголошують в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.

Автор:
Ольга Опенько