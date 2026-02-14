"Укрзализныця" сообщила о ситуации с движением поездов 14 февраля

14 февраля "Укрзализныця" обнародовала ежедневный оперативный свод о движении поездов в приграничных и прифронтовых регионах. В Сумской и Харьковской областях часть маршрутов ограничена из соображений безопасности, в Запорожье — действует усиленный контроль, но сообщение сохраняется.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Сумщина

Региональные поезда курсируют в и из Конотопа, который временно выполняет функцию конечной станции. Северные перевозки снабжаются пригородным поездом или автобусами.

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности. Здесь организованы автобусные рейсы "Подснежники" и пригородный поезд до станции Дубовое.

Запорожье

В регионе введен усиленный контроль. Части поездов удается осуществлять рейсы в и из города. Пассажиров призывают внимательно слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Напомним, 13 февраля часть поездов в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожье курсировали с изменениями или заменена автобусными трансферами из-за ситуации безопасности. Есть временно приостановленные рейсы и ограниченные участки движения.