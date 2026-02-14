Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" сообщила о ситуации с движением поездов 14 февраля

Укрзализныця
УЗ обновила движение поездов / Укрзалізниця

14 февраля "Укрзализныця" обнародовала ежедневный оперативный свод о движении поездов в приграничных и прифронтовых регионах. В Сумской и Харьковской областях часть маршрутов ограничена из соображений безопасности, в Запорожье — действует усиленный контроль, но сообщение сохраняется.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Сумщина

Региональные поезда курсируют в и из Конотопа, который временно выполняет функцию конечной станции. Северные перевозки снабжаются пригородным поездом или автобусами.

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности. Здесь организованы автобусные рейсы "Подснежники" и пригородный поезд до станции Дубовое.

Запорожье

В регионе введен усиленный контроль. Части поездов удается осуществлять рейсы в и из города. Пассажиров призывают внимательно слушать инструкции поездных бригад и работников вокзалов.

Напомним, 13 февраля часть поездов в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожье курсировали с изменениями или заменена автобусными трансферами из-за ситуации безопасности. Есть временно приостановленные рейсы и ограниченные участки движения.

Автор:
Татьяна Гойденко