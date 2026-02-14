Запланована подія 2

"Укрзалізниця" повідомила про ситуацію з рухом поїздів 14 лютого

14 лютого "Укрзалізниця" оприлюднила щоденне оперативне зведення про рух поїздів у прикордонних та прифронтових регіонах. У Сумській і Харківській областях частину маршрутів обмежено з міркувань безпеки, у Запоріжжі — діє посилений контроль, але сполучення зберігається.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Сумщина

Регіональні поїзди курсують до та з Конотопа, який тимчасово виконує функцію кінцевої станції. Північніше перевезення забезпечуються приміським поїздом або автобусами.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Тут організовано автобусні рейси "Проліски" та приміський поїзд до станції Дубове.

Запоріжжя

У регіоні запроваджено посилений контроль. Частині поїздів вдається здійснювати рейси до та з міста. Пасажирів закликають уважно слухати інструкції поїзних бригад і працівників вокзалів.

Нагадаємо, 13 лютого частина поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі курсували зі змінами або замінена автобусними трансферами через безпекову ситуацію. Є тимчасово призупинені рейси та обмежені ділянки руху.

Автор:
Тетяна Гойденко