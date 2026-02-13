- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
УЗ оновила рух поїздів 13 лютого: де діють обмеження та автобусні об’їзди
13 лютого частина поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі курсує зі змінами або замінена автобусними трансферами через безпекову ситуацію. Є тимчасово призупинені рейси та обмежені ділянки руху.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".
Сумщина та Чернігівщина
У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.
На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.
Харківщина
Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюється автобусним об’їздом. Стиковку з поїздами організовано.
Запоріжжя
У регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки застосовується або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.
Також сьогодні “Укрзалізниця” попередила пасажирів про тимчасові затримки поїздів на Харківщині, Дніпропетровщині та Київщині через відсутність напруги в контактній мережі.