УЗ оновила рух поїздів 13 лютого: де діють обмеження та автобусні об’їзди

поїзд, вагон
Укрзалізниця змінила рух поїздів через Сумську область / Укрзалізниця

13 лютого частина поїздів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі курсує зі змінами або замінена автобусними трансферами через безпекову ситуацію. Є тимчасово призупинені рейси та обмежені ділянки руху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Сумщина та Чернігівщина

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення пасажирів на цьому напрямку здійснюється автобусним об’їздом. Стиковку з поїздами організовано.

Запоріжжя

У регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки застосовується або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Також сьогодні “Укрзалізниця” попередила пасажирів про тимчасові затримки поїздів на Харківщині, Дніпропетровщині та Київщині через відсутність напруги в контактній мережі.

Автор:
Тетяна Гойденко