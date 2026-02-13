- Категория
УЗ обновила движение поездов 13 февраля: где действуют ограничения и автобусные объезды
13 февраля часть поездов в Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожье курсирует с изменениями или заменена автобусными трансферами из-за ситуации безопасности. Есть временно приостановленные рейсы и ограниченные участки движения.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".
Сумщина и Черниговщина
В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/со станции Кролевец.
В Черниговской области временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.
Харьковщина
Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск продолжает оставаться зоной повышенной опасности. Перевозка пассажиров в этом направлении осуществляется автобусным объездом. Стыковка с поездами организована.
Запорожье
В регионе продолжается усиленный контроль ситуации безопасности. В зависимости от обстановки применяется либо пропуск поездов, либо автобусные трансферы. Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.
Также сегодня "Укрзализныця" предупредила пассажиров о временных задержках поездов на Харьковщине, Днепропетровщине и Киевщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети.