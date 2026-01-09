"Укрзализныця" в 2025 году перевезли почти 29 млн тонн зерна, что на четверть меньше предыдущих показателей

За 12 месяцев 2025 года "Укрзализныця" транспортировала 28 млн 856 тыс. тонн зерновых грузов. Это на 27,3% меньше по сравнению с годом ранее. Из указанного объема непосредственно на экспорт ушло 24 млн 481 тыс. тонн зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Факторы воздействия

По данным заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, на результат повлияло несколько ключевых факторов:

2024 был рекордным из-за открытия морского коридора и вывоза остатков предыдущего урожая, поэтому на его фоне показатели 2025 выглядят скромнее;

В конце года цены на украинское зерно упали, а конкуренты из РФ и Южной Америки начали вытеснять отечественную продукцию с рынков. Аграрии решили приостановить продажи, ожидая лучшую цену;

из-за погоды урожай начали собирать почти месяц позже, поэтому значительные объемы просто не успели попасть в вагоны до конца года;

удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре в ноябре и декабре создали серьезные логистические пробки.

Маршруты экспорта

Даже в военное время морские порты остаются главным каналом сбыта. Через них прошло 92% железнодорожного экспорта зерна (свыше 23,4 млн. тонн). Однако и здесь зафиксирован спад на 19,7%.

Наиболее падение произошло на западных пограничных переходах. Объемы перевозок из-за них сократились на 58,7%, составив всего 2 млн тонн (8% от общего экспорта).

Тенденции перевозок

Ткачев также рассказал и о последних тенденциях в перевозке зерновых по территории Украины:

из-за падения экспорта зерно остается в пунктах хранения, а не уезжает к потребителям;

зернотрейдеры отказываются от накопления больших объемов зерна на припортовых терминалах из-за военных рисков;

стоимость использования вагонов-зерновозов на рынке Украины имеет большую волатильность.

Однако, несмотря на сложные условия, железная дорога остается ключевой артерией для украинского агросектора, адаптируясь к вызовам войны и глобальному рынку.

Напомним, с первой декады декабря железнодорожным транспортом перевезено на экспорт 872,3 тысячи тонн зерна. Этот результат на 9% выше аналогичного периода ноября, хотя он и остается на 3,2% ниже прошлогоднего показателя декабря.