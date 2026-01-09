"Укрзалізниця" у 2025 році перевезли майже 29 млн тонн збіжжя, що на чверть менше за попередні показники

За 12 місяців 2025 року "Укрзалізниця" транспортувала 28 млн 856 тис. тонн зернових вантажів. Це на 27,3% менше порівняно з роком раніше. Із зазначеного обсягу безпосередньо на експорт пішло 24 млн 481 тис. тонн збіжжя.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Фактори впливу

За даними заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, на результат вплинуло кілька ключових факторів:

2024 рік був рекордним через відкриття морського коридору та вивезення залишків попереднього врожаю, тому на його фоні показники 2025 року виглядають скромніше;

наприкінці року ціни на українське збіжжя впали, а конкуренти з РФ та Південної Америки почали витісняти вітчизняну продукцію з ринків. Аграрії вирішили призупинити продажі, очікуючи на кращу ціну;

через погоду врожай почали збирати майже на місяць пізніше, тому значні обсяги просто не встигли потрапити у вагони до кінця року;

удари по залізничній та портовій інфраструктурі в листопаді та грудні створили серйозні логістичні затори.

Маршрути експорту

Навіть у воєнний час морські порти залишаються основним каналом збуту. Через них пройшло 92% залізничного експорту зерна (понад 23,4 млн тонн). Однак і тут зафіксовано спад на 19,7%.

Найбільш падіння відбулося на західних прикордонних переходах. Обсяги перевезень через них скоротилися на 58,7%, склавши лише 2 млн тонн (8% від загального експорту).

Тенденції перевезень

Ткачов також розповів і про останні тенденції у перевезенні зернових територією України:

через падіння експорту зерно залишається у пунктах зберігання, а не їде до споживачів;

зернотрейдери відмовляються від накопичення великих обсягів зерна на припортових терміналах через військові ризики;

вартість використання вагонів-зерновозів на ринку України має велику волатильність.

Однак, незважаючи на складні умови, залізниця залишається ключовою артерією для українського агросектору, адаптуючись до викликів війни та глобального ринку.

Нагадаємо, за першу декаду грудня залізничним транспортом перевезено на експорт 872,3 тисячі тонн зерна. Цей результат на 9% вищий за аналогічний період листопада, хоча він і залишається на 3,2% нижчим за торішній показник грудня.