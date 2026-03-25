"Укрзализныця" запускает четыре дополнительных поезда в Карпаты: маршруты и расписание

"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов в конце марта и начале апреля из-за роста спроса на путешествия. Для этого предназначены дополнительные рейсы между Киевом, Львовом, Одессой и Днепром. Также со 2 апреля поезд из Киева будет курсировать ежедневно в Яремче.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График дополнительных поездов

29 марта будут курсировать:

поезд №220/219 Киев - Днепр;

поезд №289/290 Киев - Львов;

поезд №168/167 Львов — Одесса.

На 30 и 31 марта назначен рейс №243/244 Киев - Львов. Эти поезда сформированы из спальных вагонов, адаптированных для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. При выборе билетов следует учитывать, что нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к проходу.

Удлинение маршрута до Яремче

Со 2 апреля маршрут поезда №207/208—177/178 Киев — Ивано-Франковск удлиняется до станции Яремче. Отправление из Киева запланировано на 22:00 с прибытием в Яремче в 08:30. В обратном направлении из Яремче поезд будет отправляться в 09:00 и прибывать в столицу в 19:54. Рейс будет ежедневным, кроме дат проведения путевых работ: 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля.

Транспортное сообщение в горах

Для пассажиров, направляющихся в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы пересадки. Расписание регионального поезда №812/811 Яремче - Ворохта согласовано со временем прибытия киевского рейса. Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты поезд отправляется в 07:32 с прибытием в Яремче в 08:10.

На этом маршруте задействованы современные дизель-поезда серии ДПКр. В течение апреля этот поезд будет курсировать 3-5, 9-12, 19 и 27-29 числа.

Напомним, в марте "Укрзализныця" временно ограничила курсирование скоростного поезда "Интерсити" Харьков - Киев. Чтобы доехать из Харькова в столицу, нужно будет осуществить пересадку в Полтаве.