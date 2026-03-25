"Укрзалізниця" запускає чотири додаткові поїзди до Карпат: маршрути і розклад

"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів наприкінці березня та на початку квітня через зростання попиту на подорожі. Для цього призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Дніпром. Також з 2 квітня поїзд із Києва курсуватиме щоденно до Яремче.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Графік додаткових поїздів

29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ — Дніпро;

поїзд №289/290 Київ — Львів;

поїзд №168/167 Львів — Одеса.

На 30 та 31 березня призначено рейс №243/244 Київ — Львів. Ці поїзди сформовані зі спальних вагонів, які адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. При виборі квитків слід враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до проходу.

Подовження маршруту до Яремче

З 2 квітня маршрут поїзда №207/208—177/178 Київ — Івано-Франківськ подовжується до станції Яремче. Відправлення з Києва заплановане на 22:00 з прибуттям до Яремче о 08:30. У зворотному напрямку з Яремче поїзд вирушатиме о 09:00 і прибуватиме до столиці о 19:54. Рейс буде щоденним, окрім дат проведення колійних робіт: 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня.

Транспортне сполучення у горах

Для пасажирів, що прямують до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано пересадки. Розклад регіонального поїзда №812/811 Яремче — Ворохта узгоджений із часом прибуття київського рейсу. Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти поїзд вирушає о 07:32 із прибуттям до Яремче о 08:10. На цьому маршруті задіяні сучасні дизель-поїзди серії ДПКр. Протягом квітня цей поїзд курсуватиме 3–5, 9–12, 19 та 27–29 числа.

Нагадаємо,у березні "Укрзалізниця" тимчасово обмежила курсування швидкісного потягу “Інтерсіті” Харків — Київ. Щоб доїхати з Харкова до столиці, потрібно буде здійснити пересадку у Полтаві.