"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда по маршруту Киев — Ивано-Франковск: график движения
В разгар летнего сезона "Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат 1028 дополнительных мест в сутки в обе стороны. Новые поезда начнут курсировать с 18 и 19 августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Новый дневной поезд №751/752 Киев — Ивано-Франковск
С 19 августа этот поезд будет курсировать каждый день, кроме среды. Он будет состоять из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го классов.
График движения:
-
из Киева : отправление в 08:27, прибытие в Ивано-Франковск в 17:20 (с остановкой во Львове) ;
- из Ивано-Франковска : отправление в 09:30, прибытие в Киев в 18:38 (с 25 августа по 4 сентября - в 18:04).
Новый ночной поезд №149/150 Киев — Ивано-Франковск
С 18 августа на маршрут выйдет ночной поезд, сформированный из тех же вагонов-трансформеров, но уже в купейном формате.
График движения:
- из Киева : отправление в 20:29, прибытие в Ивано-Франковск в 05:39;
- из Ивано-Франковска : отправление в 21:32, прибытие в Киев в 07:10.
Удобные пересадки для путешествий в горы
Для пассажиров, которые планируют поездку в Яремчу, Татарово, Ворохту, Ясину или Рахов, новые поезда обеспечат удобные пересадки:
- с ночного экспресса №149/150 можно пересесть на пригородный поезд №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче;
- с дневного поезда №751/752 можно пересесть на пригородный дизель-поезд №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта.
Билеты уже доступны для покупки онлайн на сайте "Укрзализныци", в мобильном приложении, а также в кассах вокзалов.
Напомним, в августе 2025 года " Укрзализныця " запускает дополнительные рейсы из Львова в Ворохту, чтобы больше желающих смогли посетить Карпаты в разгар летнего сезона.