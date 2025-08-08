"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди за маршрутом Київ — Івано-Франківськ: графік руху

У розпал літнього сезону "Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки. Нові поїзди почнуть курсувати з 18 та 19 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ

З 19 серпня цей поїзд курсуватиме щодня, крім середи. Він складатиметься із сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класів.

Графік руху:

з Києва : відправлення о 08:27, прибуття до Івано-Франківська о 17:20 (зі зупинкою у Львові) ;



: відправлення о 08:27, прибуття до Івано-Франківська о 17:20 (зі зупинкою у Львові) з Івано-Франківська: відправлення о 09:30, прибуття до Києва о 18:38 (з 25 серпня по 4 вересня — о 18:04).

Новий нічний поїзд №149/150 Київ — Івано-Франківськ

З 18 серпня на маршрут вийде нічний поїзд, сформований з тих самих вагонів-трансформерів, але вже у купейному форматі.

Графік руху:

з Києва : відправлення о 20:29, прибуття до Івано-Франківська о 05:39;

: відправлення о 20:29, прибуття до Івано-Франківська о 05:39; з Івано-Франківська: відправлення о 21:32, прибуття до Києва о 07:10.

Зручні пересадки для подорожей у гори

Для пасажирів, які планують поїздку до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні чи Рахова, нові поїзди забезпечать зручні пересадки:

з нічного експреса №149/150 можна пересісти на приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче;

з денного поїзда №751/752 можна пересісти на приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта.

Квитки вже доступні для придбання онлайн на сайті "Укрзалізниці", у мобільному застосунку, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, у серпні 2025 року "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси зі Львова до Ворохти, щоб більше охочих змогли відвідати Карпати в розпал літнього сезону