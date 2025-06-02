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"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев — Трускавец на июнь

Укрзализныця
Дополнительный поезд Киев — Трускавец / Укрзалізниця

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец, который будет курсировать в июне в дни повышенного спроса. Поезд будет отправляться в обоих направлениях 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Из Киева поезд отправляется в 10:16, прибывает в Трускавец в 19:37. В обратном направлении отправление из Трускавца – в 09:03, прибытие в Киев – в 19:11.

В составе – вагоны купейного типа с местами для сидения. Пассажиров информируют, что нечетные места – у окна, парные – у прохода.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте компании и в железнодорожных кассах.

Также добавим, что для удобства пассажиров "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить количество доступных мест для путешествий в конце мая и начале июня.

Автор:
Татьяна Гойденко