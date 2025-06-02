"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ — Трускавець на червень

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець, який курсуватиме у червні у дні підвищеного попиту. Потяг вирушатиме в обох напрямках 5, 12, 14, 15, 19–22 та 26 червня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

З Києва поїзд відправляється о 10:16, прибуває до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку відправлення з Трускавця — о 09:03, прибуття до Києва — о 19:11.

У складі — вагони купейного типу з місцями для сидіння. Пасажирів інформують, що непарні місця — біля вікна, парні — біля проходу.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті компанії та в залізничних касах.

Також додамо, що для зручності пасажирів "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей наприкінці травня та на початку червня.