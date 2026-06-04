"Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд с кондиционированием на маршруте Одесса – Винница

АО "Укрзализныця" завершило модернизацию очередного электропоезда, получившего современную систему кондиционирования воздуха для комфортных путешествий в летний период. Обновленный подвижной состав, отремонтированный на собственных производственных мощностях компании, будет курсировать по маршруту Одесса – Винница.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Поскольку ранее аналогичный модернизированный поезд уже начал работу в направлении Киев – Винница – Хмельницкий, запуск нового рейса позволит создать удобный комбинированный маршрут.

Пересадка в Виннице станет полноценной альтернативой дефицитным поездам дальнего сообщения между столицей и южными регионами Украины, а стоимость такого путешествия выгоднее по сравнению с автомобильными автобусными перевозками.

Прототип европейской модели

Запуск этих рейсов производится в рамках новой программы государственного заказа внутренних пассажирских перевозок.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста отметил, что этот проект фактически прототип европейской модели PSO (Public Service Obligation), когда государство выступает заказчиком и частично финансирует перевозки по конкретным маршрутам. Такой подход гарантирует доступную стоимость услуг пассажирам и одновременно поддерживает финансовую устойчивость железнодорожного перевозчика.

Для удобства пассажиров новые рейсы будут иметь четко согласованную стыковку. В случае опоздания одного из электропоездов, другой гарантированно будет ждать пассажиров, что обеспечивает надежность поездки.

Расписание поездов

Направление Одесса - Киев (с 4 июня):

Поезд №840: отправление из Одессы в 12:55, прибытие в Винницу в 18:30;

Поезд №858 (пересадка): отправление из Винницы в 18:50, прибытие в столицу в 22:04.

Направление Киев - Одесса (с 5 июня):

Поезд №857 (Киев – Хмельницкий): отправление из Киева в 07:02, прибытие в Винницу в 10:32;

Поезд №839 (пересадка): отправление из Винницы в 11:08, прибытие в Одессу в 17:01.

Билеты на обновленные рейсы уже можно приобрести в официальном приложении "Укрзализныци". Для планирования полного путешествия между Киевом и Одессой пассажирам достаточно воспользоваться опцией поиска маршрутов с пересадками.

Напомним, Украина обсуждает с Литвой возможность передачи локомотивов для "Укрзализныци". Украинская правительственная делегация с участием заместителя министра Алексея Балесты провела переговоры в Литовской Республике по привлечению финансовой помощи через специальный Фонд поддержки транспорта (UTSF) и потенциальному выделению Украине тепловозов из литовского резерва для усиления устойчивости логистики в условиях войны.