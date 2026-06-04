"Укрзалізниця" запускає модернізований електропоїзд із кондиціонуванням на маршруті Одеса – Вінниця

АТ "Укрзалізниця" завершило модернізацію чергового електропоїзда, який отримав сучасну систему кондиціонування повітря для комфортних подорожей у літній період. Оновлений рухомий склад, відремонтований на власних виробничих потужностях компанії, курсуватиме за маршрутом Одеса – Вінниця.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерство розвитку громад та територій україни.

Оскільки раніше аналогічний модернізований поїзд уже почав роботу на напрямку Київ – Вінниця – Хмельницький, запуск нового рейсу дозволить створити зручний комбінований маршрут.

Пересадка у Вінниці стане повноцінною альтернативою дефіцитним поїздам далекого сполучення між столицею та південними регіонами України, а вартість такої подорожі є вигіднішою порівняно з автомобільними автобусними перевезеннями.

Прототип європейської моделі

Запуск цих рейсів відбувається у межах нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста зауважив, що цей проєкт є фактично прототипом європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава виступає замовником та частково фінансує перевезення за конкретними маршрутами. Такий підхід гарантує доступну вартість послуг для пасажирів і водночас підтримує фінансову стійкість залізничного перевізника.

Для зручності пасажирів нові рейси матимуть чітко узгоджену стиковку. У разі запізнення одного з електропоїздів, інший гарантовано чекатиме на пасажирів, що забезпечує надійність поїздки.

Розклад руху поїздів

Напрямок Одеса — Київ (з 4 червня):

Поїзд №840: відправлення з Одеси о 12:55, прибуття до Вінниці о 18:30;

Поїзд №858 (пересадка): відправлення з Вінниці о 18:50, прибуття до столиці о 22:04.

Напрямок Київ — Одеса (з 5 червня):

Поїзд №857 (Київ – Хмельницький): відправлення з Києва о 07:02, прибуття до Вінниці о 10:32;

Поїзд №839 (пересадка): відправлення з Вінниці об 11:08, прибуття до Одеси о 17:01.

Квитки на оновлені рейси вже можна придбати в офіційному застосунку "Укрзалізниці". Для планування повної подорожі між Києвом та Одесою пасажирам достатньо скористатися опцією пошуку маршрутів "з пересадками".

Нагадаємо, Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці". Українська урядова делегація за участю заступника міністра Олексія Балести провела переговори у Литовській Республіці щодо залучення фінансової допомоги через спеціальний Фонд підтримки транспорту (UTSF) та потенційного виділення Україні тепловозів із литовського резерву для посилення стійкості логістики в умовах війни.