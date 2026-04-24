"Укрзализныця" запускает женские вагоны еще в трех популярных поездах с 1 мая

"Укрзализныця" расширяет перечень поездов с женскими вагонами из-за стабильно высокого спроса на этот формат перевозок. С 1 мая пассажирки смогут воспользоваться женскими купе еще в трех поездах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Продажа билетов уже открыта на следующие маршруты:

№7 Харьков — Одесса,

№12 Львов — Одесса,

№92 Львов - Киев.

В компании отметили, что решение было принято ввиду высокой популярности женских вагонов. Уровень их заполняемости превышает 92%, а показатель удовлетворенности пассажиров NPS составляет около 87%.

Женские вагоны остаются среди лидеров спроса в системе бронирования. По отдельным рейсам заполняемость колеблется от 89% до 171%, что свидетельствует о значительном интересе пассажирок к такому формату путешествий.

С 1 мая женские купе будут курсировать уже в 18 поездах. Среди них маршруты Харьков – Ворохта, Запорожье – Ужгород, Киев – Ужгород, Киев – Рахов, Днепр – Трускавец, Черкассы – Ивано-Франковск и другие.

В Укрзализныце подчеркнули, что женские вагоны являются стандартными купейными вагонами без дополнительных доплат. Стоимость билетов у них соответствует обычному тарифу для этого класса мест.

В приложении и системе продажи такие вагоны имеют номер 5 и специальную маркировку.

Напомним, в прошлом году УЗ также расширила перечень маршрутов с женскими купе и добавила еще 3 поезда.