"Укрзалізниця" запускає жіночі вагони ще у трьох популярних поїздах з 1 травня

Укрзалізниця додала жіночі вагони / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" розширює перелік поїздів із жіночими вагонами через стабільно високий попит на цей формат перевезень. З 1 травня пасажирки зможуть скористатися жіночими купе ще у трьох поїздах.

Продаж квитків уже відкрито на такі маршрути:

  • №7 Харків — Одеса, 
  • №12 Львів — Одеса,
  • №92 Львів — Київ.

У компанії зазначили, що рішення ухвалили з огляду на високу популярність жіночих вагонів. Рівень їхньої заповнюваності перевищує 92%, а показник задоволеності пасажирів NPS становить близько 87%.

Жіночі вагони залишаються серед лідерів за попитом в системі бронювання. За окремими рейсами заповнюваність коливається від 89% до 171%, що свідчить про значний інтерес пасажирок до такого формату подорожей.

З 1 травня жіночі купе курсуватимуть уже у 18 поїздах. Серед них маршрути Харків — Ворохта, Запоріжжя — Ужгород, Київ — Ужгород, Київ — Рахів, Дніпро — Трускавець, Черкаси — Івано-Франківськ та інші.

В Укрзалізниці наголосили, що жіночі вагони є стандартними купейними вагонами без додаткових доплат. Вартість квитків у них відповідає звичайному тарифу для цього класу місць.

У застосунку та системі продажу такі вагони мають номер 5 і спеціальне маркування.

Нагадаємо, торік УЗ також розширила перелік маршрутів із жіночими купе і додала ще 3 поїзди.

Тетяна Гойденко