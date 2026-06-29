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"Укрзализныця" запустила еще три детских вагона: на каких маршрутах они будут курсировать

"Укрзализныця" запустила еще три детских вагона
"Укрзализныця" запустила еще три детских вагона

"Укрзализныця" запустила в рейсы еще три новых детских вагона, увеличив их общее количество в своем парке до 16. Специализированные вагоны будут курсировать на самых популярных внутренних и международных маршрутах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Вагоны оборудованы детскими перилами, смягченными ограничителями на верхних полках, манежами для игр и отдыха. Для маленьких пассажиров предусмотрены тематическое постельное белье, аудиосказки, специальное детское меню и безопасный подогреватель питания у проводника.

Уборные оснащены пеленальными столиками, ступенями и специальными детскими сиденьями.

Сейчас детские вагоны курсируют на маршрутах из Харькова, Киева, Днепра, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, карпатских городов, а также польского Холма и молдавского Кишинева.

В "Укрзализныце" отмечают, что стоимость проезда для взрослых в таких вагонах не отличается от цены билета в других вагонах аналогичного класса. Дети до 13 лет включительно путешествуют по детскому тарифу, а младенцы – бесплатно.

Правила бесплатного проезда детей без отдельного места зависят от направления:

  • во внутреннем сочетании – до 5 лет включительно;
  • в сочетании с Молдовой – до 4 лет включительно;
  • в сочетании с Польшей – до 3 лет включительно.

Напомним, в апреле "Укрзализныця" запустила шесть новых детских купейных вагонов, адаптированных для безопасных и комфортных поездок с детьми. Первые вагоны уже выйдут на популярные маршруты в конце апреля и начале мая.

Автор:
Татьяна Гойденко