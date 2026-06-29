"Укрзалізниця" запустила ще три дитячі вагони: на яких маршрутах вони курсуватимуть

"Укрзалізниця" запустила в рейси ще три нові дитячі вагони, збільшивши їхню загальну кількість у своєму парку до 16. Спеціалізовані вагони курсуватимуть на найпопулярніших внутрішніх та міжнародних маршрутах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Вагони обладнані дитячими поручнями, пом’якшеними обмежувачами на верхніх полицях, манежами для ігор та відпочинку. Для маленьких пасажирів також передбачені тематична постільна білизна, аудіоказки, спеціальне дитяче меню та безпечний підігрівач харчування у провідника.

Вбиральні оснащені сповивальними столиками, сходинками та спеціальними дитячими сидіннями.

Наразі дитячі вагони курсують на маршрутах із Харкова, Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, карпатських міст, а також до польського Холма та молдовського Кишинева.

В "Укрзалізниці" наголошують, що вартість проїзду для дорослих у таких вагонах не відрізняється від ціни квитка в інших вагонах аналогічного класу. Діти до 13 років включно подорожують за дитячим тарифом, а немовлята — безкоштовно.

Правила безкоштовного проїзду дітей без окремого місця залежать від напрямку:

у внутрішньому сполученні — до 5 років включно;

у сполученні з Молдовою — до 4 років включно;

у сполученні з Польщею — до 3 років включно.

Нагадаємо, у квітні “Укрзалізниця” запустила шість нових дитячих купейних вагонів, адаптованих для безпечних і комфортних подорожей із дітьми. Перші вагони вже вийдуть на популярні маршрути наприкінці квітня та на початку травня.