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"Укрзализныця" запустила тестирование горячих обедов в поездах дальнего следования

"Укрзализныця" запустила тестирование горячих обедов в поездах дальнего следования
Фото: УЗ

"Укрзализныця" анонсировала запуск горячих блюд в поездах дальнего следования, что станет одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе компании.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Нововведение внедряется в тестовом режиме на четырех рейсах:

  • №351/352 Киев — Кишинев,
  • №95/96 Киев — Рахов,
  • №29/30 Киев — Ужгород,
  • №4/3 Запорожье — Ужгород.

Как заказать и сколько стоит

Проводники предложат горячие блюда непосредственно во время поездки. Стоимость одного блюда составляет от 170 до 190 гривен.

Фото 2 — "Укрзализныця" запустила тестирование горячих обедов в поездах дальнего следования

В меню доступны следующие блюда:

  • Карпатские драники;
  • Омлет из житомирских яиц;
  • Курица с подольским картофелем и овощами;
  • Крымскотатарский плов с говядиной, уже ставший фаворитом пассажиров.

Автором меню стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда готовятся по специальной технологии замораживания, сохраняющей свежесть и вкус после разогрева.

" Укрзализныця" призывает пассажиров оставлять отзывы в приложении, чтобы совершенствовать сервис.

Напомним, с 1 июня 2024 года в скоростных поездах "Укрзализныци" Интерсити и Интерсити+ меняется оператор питания. Услуги вместо WOG Cafe предоставит компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe. В обновленном меню появится 33 новых позиций, в том числе круассаны, детское меню, рыбные блюда, веганские бургеры и куриный бульон. Популярные хот-доги и сырники останутся в ассортименте.

Автор:
Татьяна Гойденко