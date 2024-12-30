"Укрзализныця" запустила тестирование горячих обедов в поездах дальнего следования

"Укрзализныця" анонсировала запуск горячих блюд в поездах дальнего следования, что станет одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе компании.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Нововведение внедряется в тестовом режиме на четырех рейсах:

№351/352 Киев — Кишинев,

№95/96 Киев — Рахов,

№29/30 Киев — Ужгород,

№4/3 Запорожье — Ужгород.

Как заказать и сколько стоит

Проводники предложат горячие блюда непосредственно во время поездки. Стоимость одного блюда составляет от 170 до 190 гривен.

В меню доступны следующие блюда:

Карпатские драники;

Омлет из житомирских яиц;

Курица с подольским картофелем и овощами;

Крымскотатарский плов с говядиной, уже ставший фаворитом пассажиров.

Автором меню стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда готовятся по специальной технологии замораживания, сохраняющей свежесть и вкус после разогрева.

" Укрзализныця" призывает пассажиров оставлять отзывы в приложении, чтобы совершенствовать сервис.

Напомним, с 1 июня 2024 года в скоростных поездах "Укрзализныци" Интерсити и Интерсити+ меняется оператор питания. Услуги вместо WOG Cafe предоставит компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe. В обновленном меню появится 33 новых позиций, в том числе круассаны, детское меню, рыбные блюда, веганские бургеры и куриный бульон. Популярные хот-доги и сырники останутся в ассортименте.