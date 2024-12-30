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"Укрзализныця" запустила тестирование горячих обедов в поездах дальнего следования
"Укрзализныця" анонсировала запуск горячих блюд в поездах дальнего следования, что станет одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе компании.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Нововведение внедряется в тестовом режиме на четырех рейсах:
- №351/352 Киев — Кишинев,
- №95/96 Киев — Рахов,
- №29/30 Киев — Ужгород,
- №4/3 Запорожье — Ужгород.
Как заказать и сколько стоит
Проводники предложат горячие блюда непосредственно во время поездки. Стоимость одного блюда составляет от 170 до 190 гривен.
В меню доступны следующие блюда:
- Карпатские драники;
- Омлет из житомирских яиц;
- Курица с подольским картофелем и овощами;
- Крымскотатарский плов с говядиной, уже ставший фаворитом пассажиров.
Автором меню стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда готовятся по специальной технологии замораживания, сохраняющей свежесть и вкус после разогрева.
" Укрзализныця" призывает пассажиров оставлять отзывы в приложении, чтобы совершенствовать сервис.
Напомним, с 1 июня 2024 года в скоростных поездах "Укрзализныци" Интерсити и Интерсити+ меняется оператор питания. Услуги вместо WOG Cafe предоставит компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe. В обновленном меню появится 33 новых позиций, в том числе круассаны, детское меню, рыбные блюда, веганские бургеры и куриный бульон. Популярные хот-доги и сырники останутся в ассортименте.