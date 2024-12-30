"Укрзалізниця" запустила тестування гарячих обідів у поїздах далекого сполучення

"Укрзалізниця" анонсувала запуск гарячих страв у поїздах далекого сполучення, що стане одним із найочікуваніших оновлень у сервісі компанії.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Нововведення впроваджується у тестовому режимі на чотирьох рейсах:

№351/352 Київ — Кишинів,

№95/96 Київ — Рахів,

№29/30 Київ — Ужгород,

№4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Як замовити та скільки коштує

Провідники запропонують гарячі страви безпосередньо під час поїздки. Вартість однієї страви становить від 170 до 190 гривень.

У меню доступні такі страви:

Карпатські деруни;

Омлет із житомирських яєць;

Курка з подільською картоплею та овочами;

Кримськотатарський плов із яловичиною, який уже став фаворитом пасажирів.

Автором меню став відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви готуються за спеціальною технологією заморожування, яка зберігає свіжість і смак після розігрівання.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів залишати відгуки у застосунку, аби вдосконалювати сервіс.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" Інтерсіті та Інтерсіті+ змінюється оператор харчування. Послуги замість WOG Cafe надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe. В оновленому меню з'явиться 33 нові позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники залишаться в асортименті.