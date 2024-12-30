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"Укрзалізниця" запустила тестування гарячих обідів у поїздах далекого сполучення

"Укрзалізниця" запустила тестування гарячих обідів у поїздах далекого сполучення
Фото: УЗ

"Укрзалізниця" анонсувала запуск гарячих страв у поїздах далекого сполучення, що стане одним із найочікуваніших оновлень у сервісі компанії.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Нововведення впроваджується у тестовому режимі на чотирьох рейсах:

  • №351/352 Київ — Кишинів,
  • №95/96 Київ — Рахів,
  • №29/30 Київ — Ужгород,
  • №4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Як замовити та скільки коштує

Провідники запропонують гарячі страви безпосередньо під час поїздки. Вартість однієї страви становить від 170 до 190 гривень.

Фото 2 — "Укрзалізниця" запустила тестування гарячих обідів у поїздах далекого сполучення

У меню доступні такі страви:

  • Карпатські деруни;
  • Омлет із житомирських яєць;
  • Курка з подільською картоплею та овочами;
  • Кримськотатарський плов із яловичиною, який уже став фаворитом пасажирів.

Автором меню став відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви готуються за спеціальною технологією заморожування, яка зберігає свіжість і смак після розігрівання.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів залишати відгуки у застосунку, аби вдосконалювати сервіс.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" Інтерсіті та Інтерсіті+ змінюється оператор харчування. Послуги замість WOG Cafe надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe. В оновленому меню з'явиться 33 нові позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники залишаться в асортименті.

Автор:
Тетяна Гойденко