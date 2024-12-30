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"Укрзалізниця" запустила тестування гарячих обідів у поїздах далекого сполучення
"Укрзалізниця" анонсувала запуск гарячих страв у поїздах далекого сполучення, що стане одним із найочікуваніших оновлень у сервісі компанії.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Нововведення впроваджується у тестовому режимі на чотирьох рейсах:
- №351/352 Київ — Кишинів,
- №95/96 Київ — Рахів,
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №4/3 Запоріжжя — Ужгород.
Як замовити та скільки коштує
Провідники запропонують гарячі страви безпосередньо під час поїздки. Вартість однієї страви становить від 170 до 190 гривень.
У меню доступні такі страви:
- Карпатські деруни;
- Омлет із житомирських яєць;
- Курка з подільською картоплею та овочами;
- Кримськотатарський плов із яловичиною, який уже став фаворитом пасажирів.
Автором меню став відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви готуються за спеціальною технологією заморожування, яка зберігає свіжість і смак після розігрівання.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів залишати відгуки у застосунку, аби вдосконалювати сервіс.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" Інтерсіті та Інтерсіті+ змінюється оператор харчування. Послуги замість WOG Cafe надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe. В оновленому меню з'явиться 33 нові позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибні страви, веганські бургери та курячий бульйон. Популярні хот-доги та сирники залишаться в асортименті.