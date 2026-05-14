Улитки и мясо: Украинские производители получили новые рынки сбыта в Молдове

Украина и Молдова подписали пять международных сертификатов, которые открывают новые возможности экспорта украинской продукции и упрощают доступ отечественных производителей на молдавский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Договоренностей достигли во время рабочей встречи председателя Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука и генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы Совета Мустяце, которая состоялась 13 мая в Винницкой области.

Ключевым результатом переговоров явилось согласование новых международных сертификатов для украинских производителей.

В частности, Украина получила возможность экспортировать в Молдову живые улитки и икру улиток, а также мясную продукцию, включая топленые животные жиры, шкварки, мясные экстракты и другие продукты переработки мяса птицы.

Кроме того, стороны обновили и переподписали еще три сертификата в соответствии с актуальными требованиями молдавской стороны. Это позволит и дальше беспрепятственно поставлять в Молдову корма для животных растительного происхождения, полуфабрикаты из мяса птицы и свежее мясо птицы для потребления человеком.

По словам Ткачука, подписанные документы должны устранить часть барьеров в двусторонней торговле и создать более прогнозируемые условия для бизнеса.

Участники встречи также договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере ветеринарной медицины, безопасности пищевых продуктов и международной торговли.

Украинская сторона ожидает новых сертификатов, которые помогут расширить географию экспорта и создадут дополнительные возможности для отечественных производителей на рынке Молдовы.

Кроме этого, Украина и Молдова усиливают таможенное сотрудничество.