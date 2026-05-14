Равлики і м’ясо: Українські виробники отримали нові ринки збуту в Молдові

Україна та Молдова підписали п’ять міжнародних сертифікатів, які відкривають нові можливості для експорту української продукції та спрощують доступ вітчизняних виробників на молдовський ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів.

Домовленостей досягли під час робочої зустрічі голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука та генерального директора Національного агентства з безпечності харчових продуктів Молдови Раду Мустяце, яка відбулася 13 травня у Вінницькій області.

Ключовим результатом переговорів стало погодження нових міжнародних сертифікатів для українських виробників.

Зокрема, Україна отримала можливість експортувати до Молдови живих равликів та ікру равликів, а також м’ясну продукцію, включаючи топлені тваринні жири, шкварки, м’ясні екстракти та інші продукти переробки м’яса птиці.

Крім того, сторони оновили та перепідписали ще три сертифікати відповідно до актуальних вимог молдовської сторони. Це дозволить і надалі безперешкодно постачати до Молдови корми для тварин рослинного походження, напівфабрикати з м’яса птиці та свіже м’ясо птиці для споживання людиною.

За словами Ткачука, підписані документи мають зняти частину бар’єрів у двосторонній торгівлі та створити більш прогнозовані умови для бізнесу.

Учасники зустрічі також домовилися про подальше розширення співпраці у сферах ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та міжнародної торгівлі.

Українська сторона очікує, що нові сертифікати допоможуть розширити географію експорту та створять додаткові можливості для вітчизняних виробників на ринку Молдови.

Окрім цього Україна і Молдова посилюють митну співпрацю.