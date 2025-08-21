Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

United24 запустила приложение для поддержки подразделений беспилотных систем

United24
United24 запустила приложение для донатов: как работает/скриншот

На фоне технологической войны современности Украина использует инновации, чтобы изменять правила боя и привлекать мир к поддержке армии. Фандрейзинг получил новый формат – теперь донатить напрямую конкретным подразделениям можно через мобильное приложение United24.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Приложение разработано совместно с Министерством цифровой трансформации и является первым государственным приложением для сбора средств на оборону. По аналогии с Patreon, он дает возможность поддержать сразу пять самых эффективных подразделений проекта президента Линия дронов:

  • 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес";
  • 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2";
  • 414 отдельная бригада беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра";
  • 427 отдельный полк беспилотных систем "Рарог";
  • подразделение беспилотных систем "Феникс" Государственной пограничной службы.

Пользователи приложения могут выбрать позывной и аватар, сделать донат и получить ответный эксклюзивный контент от военных: видео из блиндажей, истории по боевым операциям, а также специальные награды. Кроме этого, у каждого будет доступ к ежемесячной отчетности об использовании средств.

Таким образом United24 масштабировала подход, уже показавший эффективность в бонусной программе "Армии дронов". Геймификация процесса позволяет миллионам людей в мире ощутить свою причастность к усилению обороны Украины.

Приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play.

United24 - глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

За три года платформа United24 собрала более 56 млрд гривен в поддержку Украины.

В марте сообщалось, что  в ряд разрешил использовать   для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу United24.

Автор:
Татьяна Гойденко