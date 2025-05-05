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За три года платформа United24 собрала более 56 млрд гривен в поддержку Украины

девушка, сердечко
Украину поддерживают миллионы людей по всему миру. / Freepik

Самая большая фандрейзинговая платформа United24, объединившая весь мир для помощи Украины. За это время удалось собрать $1447374749 (56 млрд гривен) донатов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это не просто средства. Это отстроенные школы, в которых снова учатся дети. Защита неба, которая ежедневно спасает жизнь. Разминированы украинские земли. Амуниция для военных. Восстановлены мосты. Реанимобили, спасающие в самых горячих точках. Это помощь, которая дает Украине возможность держаться", — отметил он.

По данным платформы, начиная с 5 мая 2022 года, средства поступили на:

  • оборону — $5 000 307,39;
  • гуманитарное разминирование — $3 478 545,77;
  • медицинская помощь — $52 411 475,75;
  • восстановление — $10 194 159,99;
  • образование и науку — $12 799 934,69.

Как отметил Федоров, этот результат стал возможным благодаря донорам со всего мира, украинским и международным компаниям, правительствам стран, а также послам платформы — 26 актерам, режиссерам, музыкантам, ученым и другим лидерам мнений, которые помогли привлечь широкую аудиторию.

О United24

United24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны, объединившей мир вокруг поддержки нашего государства. Собранные средства поступают на счета Национального банка Украины и закреплены за профильными министерствами.

Напомним, United24 в марте собрала 1 116 784 299 грн благотворительных взносов. Люди из разных стран посылают средства для поддержки Украины. Больше денег за прошлый месяц поступило из США — 64,2%.

Автор:
Татьяна Ковальчук