За три роки платформа United24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України

Найбільша фандрейзингова платформа United24, яка обʼєднала весь світ для допомоги України. За цей час вдалося зібрати $1 447 374 749 (56 млрд гривень) донатів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це не просто кошти. Це відбудовані школи, у яких знову навчаються діти. Захист неба, який щодня рятує життя. Розміновані українські землі. Амуніція для військових. Відновлені мости. Реанімобілі, що рятують у найгарячіших точках. Це допомога, яка дає Україні можливість триматися", — зазначив він.

За даними платформи, починаючи з 5 травня 2022 року, кошти надійшли на:

оборону — $5 000 307,39;

гуманітарне розмінування — $3 478 545,77;

медичну допомогу — $52 411 475,75;

відбудову — $10 194 159,99;

освіту і науку — $12 799 934,69.

Як зауважив Федоров, цей результат став можливим завдяки донорам з усього світу, українським і міжнародним компаніям, урядам країн, а також амбасадорам платформи — 26 акторам, режисерам, музикантам, науковцям та іншим лідерам думок, які допомогли залучити широку аудиторію.

Про United24

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Нагадаємо, United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.