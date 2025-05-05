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За три роки платформа United24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України
Найбільша фандрейзингова платформа United24, яка обʼєднала весь світ для допомоги України. За цей час вдалося зібрати $1 447 374 749 (56 млрд гривень) донатів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Це не просто кошти. Це відбудовані школи, у яких знову навчаються діти. Захист неба, який щодня рятує життя. Розміновані українські землі. Амуніція для військових. Відновлені мости. Реанімобілі, що рятують у найгарячіших точках. Це допомога, яка дає Україні можливість триматися", — зазначив він.
За даними платформи, починаючи з 5 травня 2022 року, кошти надійшли на:
- оборону — $5 000 307,39;
- гуманітарне розмінування — $3 478 545,77;
- медичну допомогу — $52 411 475,75;
- відбудову — $10 194 159,99;
- освіту і науку — $12 799 934,69.
Як зауважив Федоров, цей результат став можливим завдяки донорам з усього світу, українським і міжнародним компаніям, урядам країн, а також амбасадорам платформи — 26 акторам, режисерам, музикантам, науковцям та іншим лідерам думок, які допомогли залучити широку аудиторію.
Про United24
United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.
Нагадаємо, United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.